Energia Enea | dai materiali riciclati sviluppati nuovi catalizzatori

Enea ha sviluppato nuovi catalizzatori utilizzando materiali riciclati, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dai metalli del gruppo del platino. Questa innovazione mira a minimizzare l’impatto ambientale e a promuovere una gestione più sostenibile delle risorse, contribuendo a un settore energetico più responsabile e attento alle sfide ambientali.

Ridurre la dipendenza dalla fornitura di metalli del gruppo del platino, diminuire l’impatto ambientale e contribuire a una gestione più sostenibile delle risorse. Sono questi i princìpi a cui si ispira il progetto europeo CHemPGM, al quale partecipa Enea, dedicato allo sviluppo di strategie sicure e green per l’utilizzo e il recupero di platino, palladio e rodio, inclusi dalla Commissione europea nell’elenco delle “materie prime critiche” per carenza di approvvigionamento e divario significativo tra domanda e offerta. Come spiega la responsabile per Enea del progetto, la ricercatrice Maria Luisa Grilli del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili ( TERIN ), ” le attività del progetto si concentrano sui metalli del gruppo del platino, sullo sviluppo di metodi sostenibili ed efficienti per il loro recupero da fonti secondarie – come i catalizzatori esausti – e l’utilizzo in applicazioni ad alto valore aggiunto, come nuovi catalizzatori o nanomateriali”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

