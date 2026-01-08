Emozioni che lasciano il segno la Pol Podjgym Avellino a Udine per l' evento Nastro Rosa
Dal 4 al 6 gennaio a Udine si è svolto il primo incontro nazionale del progetto “Nastro Rosa”. La Pol Podjgym Avellino, rappresentata dalla dirigente Maria Messuti, ha partecipato all’evento, portando i saluti della società. Un’occasione importante per condividere esperienze e rafforzare l’impegno nel promuovere la prevenzione e la sensibilizzazione sulla salute femminile.
Incontro nazionale a UdineSi è svolto a Udine dal 4 al 6 gennaio il primo incontro Nazionale del progetto??????????,Per la Campania Presente la Pol Podjgym Avellino, con la sua dirigente Maria Messuti che ha portato i saluti della Podjgym Avellino, prima società ad avere introdotto in Italia la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
