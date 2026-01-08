Emily in Paris? Facciamo sei!.

Netflix annuncia il rinnovo di Emily in Paris per una sesta stagione, a poche settimane dal debutto della quinta, che ha già raggiunto oltre 26,8 milioni di visualizzazioni nel mondo. La serie, ambientata nella suggestiva Parigi, continua a conquistare il pubblico, confermando il suo successo e la sua presenza tra le produzioni più seguite. Restate aggiornati sulle novità e gli sviluppi della serie.

A poche settimane dal debutto della quinta stagione, che ha già totalizzato oltre 26,8 milioni di visualizzazioni globali, Netflix rinnova Emily in Paris per una sesta stagione. Disponibile dal 18 dicembre, la quinta stagione di Emily in Paris ha conquistato il secondo posto nella classifica Global Top 10 delle serie Tv in lingua inglese e raggiunto la Top 10 in 91 paesi e la prima posizione in altrettante 24 nazioni, tra cui Francia, Italia, Brasile e Germania. Da cinque stagioni Emily in Paris continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo, con ogni capitolo stabile per più settimane nella Global Top 10 delle serie in lingua inglese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

