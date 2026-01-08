Emergenza Sollicciano detenuti al freddo | il caso in Parlamento

La situazione nella casa circondariale di Sollicciano preoccupa per le basse temperature registrate negli ultimi giorni, con i detenuti costretti a vivere in ambienti molto freddi. La questione è stata portata all’attenzione del Parlamento, evidenziando le difficoltà legate alle condizioni di salute e sicurezza all’interno della struttura. È importante monitorare e intervenire per garantire condizioni di vita dignitose e rispettose dei diritti di tutti i detenuti.

Una temperature di pochi gradi sopra lo zero. È la situazione che si sta vivendo nella casa circondariale di Sollicciano a causa del freddo intenso degli ultimi giorni. A darne notizia è il Corriere Fiorentino, a firma Jacopo Storni. Nella struttura detentiva, ormai da tempo, si va avanti in.

Firenze nella morsa del gelo, Sollicciano è un carcere frigorifero: «In alcune celle, temperature a 2 gradi» - Il racconto di agenti e operatori del carcere fiorentino: «Riscaldamenti rotti e infiltrazioni d’acqua» ... corrierefiorentino.corriere.it

EMERGENZA A SOLLICCIANO: 26 DETENUTI EVACUATI Paura all'alba nel carcere di Firenze. Un principio d'incendio ha invaso di fumo un intero padiglione. La denuncia dei sindacati. Leggi l'articolo completo per tutti i dettagli e le reazioni #Firenze #C - facebook.com facebook

