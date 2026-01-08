Emergenza sicurezza a Giugliano nuove telecamere e ipotesi richiesta dell’Esercito

A Giugliano si intensificano le discussioni sulla sicurezza, con l'installazione di nuove telecamere e l'ipotesi di coinvolgimento dell’Esercito. I recenti episodi di furti e rapine hanno evidenziato la necessità di interventi concreti per garantire la tranquillità dei cittadini. La politica locale valuta le misure più adeguate per affrontare questa emergenza e rafforzare il controllo sul territorio.

Il tema della sicurezza a Giugliano al centro delle riflessioni della politica locale. I recenti episodi di furti e rapine hanno riacceso la necessità di provvedimenti urgenti. Resta la richiesta di una legge speciale per la città che include anche un ampliamento di polizia municipale e forze dell’ordine. Sicurezza, nuove telecamere e ipotesi operazione “Strade . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Emergenza sicurezza a Giugliano, nuove telecamere e ipotesi richiesta dell’Esercito Leggi anche: Giugliano in Campania: sicurezza ambientale Terra dei Fuochi. L’esercito segnala alla control room che invia i carabinieri al campo rom Leggi anche: Sicurezza, 80mila euro per nuove telecamere Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Giugliano, rapina al distributore di via Oasi: armati di pistola, portano via 500 euro; Hinterland giuglianese nella morsa dei criminali anche a inizio 2026. Iovinella: Città senza controllo; Emergenza furti: vittime anche i carabinieri. Tre auto rubate a Marano, Giugliano e Aversa; Emergenza furti | vittime anche i carabinieri Tre auto rubate a Marano Giugliano e Aversa. Giugliano, escalation di furti e rapine, nelle case notti di terrore - Che sia giorno o notte fonda, un’abitazione in pieno centro o un’attività commerciale a pochi passi dalle forze dell’ordine non fa differenza. ilmattino.it

Giugliano, rapina al distributore di via Oasi: armati di pistola, portano via 500 euro - Sono le 18 e 30 del giorno dell'Epifania quando quattro uomini, a bordo di una Fiat 500, entrano nel piazzale del distributore di carburante Ely Gas di via Oasi Sacro Cuore. msn.com

