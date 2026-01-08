Emergenza Napoli Conte promosso | sufficienza per la gestione
In un contesto di emergenza a Napoli, Antonio Conte ha ottenuto una valutazione di sufficienza per la gestione della squadra. Nonostante le difficoltà legate alle complicate condizioni dell’organico e alle scelte obbligate, il tecnico è riuscito a mantenere un livello adeguato di rendimento. L’articolo analizza le sfide affrontate e la valutazione complessiva della sua gestione in questa fase critica.
Serata complicata, organico ridotto e scelte obbligate: il contesto non era dei più semplici, ma Antonio Conte .
