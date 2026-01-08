Emergenza Napoli Conte promosso | sufficienza per la gestione

In un contesto di emergenza a Napoli, Antonio Conte ha ottenuto una valutazione di sufficienza per la gestione della squadra. Nonostante le difficoltà legate alle complicate condizioni dell’organico e alle scelte obbligate, il tecnico è riuscito a mantenere un livello adeguato di rendimento. L’articolo analizza le sfide affrontate e la valutazione complessiva della sua gestione in questa fase critica.

Napoli, emergenza infinita - Anche contro il Verona, al Maradona alle 18. rainews.it

Napoli in emergenza totale: le scelte obbligate di Conte contro il Verona - Buongiorno e Gutierrez dal 1’, Lucca recupera, Beukema è out. msn.com

L'emergenza tormenta il Napoli: Vergara e Ambrosino, entrambi affaticati, non dovrebbero far parte di Napoli-Verona A centrocampo, McTominay e Lobotka saranno gli unici due mediani di ruolo della prima squadra a disposizione Dalla Primavera, sono - facebook.com facebook

