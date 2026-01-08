Emergenza Napoli Conte promosso | sufficienza per la gestione

Da forzazzurri.net 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di emergenza a Napoli, Antonio Conte ha ottenuto una valutazione di sufficienza per la gestione della squadra. Nonostante le difficoltà legate alle complicate condizioni dell’organico e alle scelte obbligate, il tecnico è riuscito a mantenere un livello adeguato di rendimento. L’articolo analizza le sfide affrontate e la valutazione complessiva della sua gestione in questa fase critica.

Serata complicata, organico ridotto e scelte obbligate: il contesto non era dei più semplici, ma Antonio Conte . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

emergenza napoli conte promosso sufficienza per la gestione

© Forzazzurri.net - Emergenza Napoli, Conte promosso: sufficienza per la gestione

Leggi anche: Napoli in emergenza, Conte lancia Lang dal 1': le probabili formazioni di Lecce-Napoli

Leggi anche: Napoli dominante: Conte vince oltre l’emergenza e batte la Juve

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

emergenza napoli conte promossoEmergenza Napoli, Conte promosso: sufficienza per la gestione - Emergenza Napoli, Conte promosso: sufficienza per la gestione Serata complicata, organico ridotto e scelte obbligate: il contesto non era dei più ... forzazzurri.net

emergenza napoli conte promossoNapoli, emergenza infinita - Anche contro il Verona, al Maradona alle 18. rainews.it

emergenza napoli conte promossoNapoli in emergenza totale: le scelte obbligate di Conte contro il Verona - Buongiorno e Gutierrez dal 1’, Lucca recupera, Beukema è out. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.