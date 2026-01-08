Emergenza ghiaccio a Faenza ripristinata la viabilità cittadina dopo gli interventi straordinari

A Faenza, la viabilità cittadina è stata ripristinata dopo gli interventi straordinari per l’emergenza ghiaccio. Le temperature rigide, con minime di -6,6°C, hanno causato problematiche sulla viabilità, soprattutto nelle zone del forese. La situazione è stata gestita efficacemente per garantire la sicurezza e la circolazione nel territorio.

Strade, marciapiedi e piste ciclabili liberate dal ghiaccio a Faenza: si continua a spargere sale anche nella notte - Temperature sotto zero nella notte, strade trasformate in lastre di ghiaccio e un intervento straordinario per garantire la sicurezza di pedoni e ... ravennanotizie.it

Emergenza neve a Faenza: strade ancora chiuse per verifiche di sicurezza - Strede chiuse a Faenza: via Lapi, nel tratto tra via Ballardini e via Mazzanti; via Medaglie d’Oro, tra via Oberdan e via Dal Pozzo; via Fratelli Rosselli, tra via Cesarolo e la Rotonda XXV Aprile; v ... ravennanotizie.it

Emergenza ghiaccio sulle principali strade della provincia Dalle prime ore della mattinata numerosi automobilisti ci hanno segnalato strade impraticabili e pericolose per le lastre di ghiaccio che si sono formate nella notte. Perché chi avrebbe dovuto n - facebook.com facebook

Emergenza neve: ghiaccio e scuole chiuse ma anche alberi caduti in strada | Cronache Ancona x.com

