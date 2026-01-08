Emergenza freddo dormitorio last minute in Clarina per 24 senzatetto

In risposta alle temperature estremamente rigide di questi giorni, è stato allestito un dormitorio temporaneo a Clarina per 24 persone senza dimora. Questa iniziativa mira a offrire un riparo sicuro e un sostegno immediato a chi si trova in condizione di vulnerabilità, contribuendo a proteggere la salute e la sicurezza dei senzatetto durante l'emergenza freddo.

Le temperature rigidissime di questi ultimi giorni possono diventare qualcosa di drammatico, soprattutto per chi dorme per strada. Anche per questo da ieri, mercoledì 7 gennaio, è stato creato in pochissimo tempo un nuovo dormitorio per i senza fissa dimora: è in Clarina e, come detto, è stato.

