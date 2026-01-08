Emergenza abitativa a Peschiera | il Comune affitta due appartamenti per residenti in difficoltà

A Peschiera del Garda, l’aumento del turismo ha reso più complesso per i residenti trovare alloggi a prezzi accessibili. In risposta a questa emergenza abitativa, il Comune ha deciso di mettere a disposizione due appartamenti in affitto, destinati a supportare le famiglie in difficoltà. Questa iniziativa mira a offrire soluzioni temporanee e a favorire il benessere della comunità locale in un contesto di crescente pressione sul mercato immobiliare.

