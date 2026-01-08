Emergenza abitativa a Peschiera | il Comune affitta due appartamenti per residenti in difficoltà
A Peschiera del Garda, l’aumento del turismo ha reso più complesso per i residenti trovare alloggi a prezzi accessibili. In risposta a questa emergenza abitativa, il Comune ha deciso di mettere a disposizione due appartamenti in affitto, destinati a supportare le famiglie in difficoltà. Questa iniziativa mira a offrire soluzioni temporanee e a favorire il benessere della comunità locale in un contesto di crescente pressione sul mercato immobiliare.
Il forte sviluppo turistico che negli ultimi anni ha interessato Peschiera del Garda e l’intero territorio lacustre ha portato con sé una criticità sempre più evidente: la difficoltà per i residenti di trovare abitazioni in affitto a condizioni sostenibili. Il problema colpisce in particolare le. 🔗 Leggi su Veronasera.it
