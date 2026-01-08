Emanuele Galeppini mistero sulle cause della morte | Sul corpo nessun segno di ustione La falsa speranza dal test del Dna Oggi i funerali

Oggi a Genova si tengono i funerali di Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf, scomparso in circostanze ancora non chiarite. Le autorità e la famiglia attendono ulteriori approfondimenti, mentre si cerca di fare luce sulle cause della morte, ancora avvolte nel mistero. La mancanza di segni evidenti sul corpo e i risultati preliminari del test del DNA non hanno ancora fornito risposte definitive.

È il giorno del dolore, ma anche quello dei troppi interrogativi senza risposta. Genova si stringe oggi, 7 gennaio, attorno alla famiglia di Emanuele Galeppini, la promessa del golf di soli.

Crans-Montana, i funerali di Emanuele Galeppini. Dubbi sulle cause della morte - L'ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il campione di golf di 16 anni morto nella strage di Crans- ansa.it

“Non ci sono ustioni” Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana, i genitori disperati chiedono verità sulla morte del giovane - Camera ardente per Emanuele Galeppini, il 16enne tragicamente morto a Crans- bigodino.it

@tgcom24 I genitori di Emanuele Galeppini, il giovanissimo campione di golf morto nella strage di Crans-Montana, vogliono capire "come è morto Emanuele". Lo rendono noto La Repubblica e il Secolo XIX citando le parole del legale della famiglia Galeppini, - facebook.com facebook

La salma di Emanuele Galeppini, una delle sei giovanissime vittime italiane della strage di Crans-Montana, è all’ospedale San Martino di Genova. I familiari, se da un lato da giorni ribadiscono la volontà di “rispettare il nostro dolore e la nostra privacy”, si sono x.com

