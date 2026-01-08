Emanuele Filiberto agli iraniani | Siete coraggiosi Presto liberi

Emanuele Filiberto si rivolge agli iraniani, riconoscendo il loro coraggio e augurando loro libertà futura. Attraverso l'Associazione Italia-Iran, desidera inviare un messaggio di solidarietà e speranza a tutti coloro che lottano per i loro diritti. Un messaggio sobrio e rispettoso, volto a rafforzare i legami tra i due popoli e a sostenere il desiderio di libertà e cambiamento in Iran.

"Coraggioso popolo dell'Iran, attraverso l'Associazione Italia-Iran sono contento di mandarvi il mio messaggio. La vostra protesta contro l'oppressione, la corruzione e la repressione del regime criminale islamico oggi è chiaramente arrivata alle orecchie del mondo intero. Come cittadino straniero che conosce l' Iran e che ne ama la storia e la cultura e la cui famiglia ha avuto in passato rapporti sinceri e rispettosi con il popolo iraniano ho sentito il dovere di stare al vostro fianco e di farvi arrivare il mio sostegno''. Così Emanuele Filiberto di Savoia, in un videomessaggio pubblicato su Instagram con i sottotitoli in persiano, si rivolge al popolo iraniano, in rivolta contro il regime degli Ayatollah, per esprimere il proprio sostegno e la propria vicinanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

