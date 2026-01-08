Emanuela Orlandi ascoltate due compagne di classe | Ancora incubi sulla scomparsa poteva capitare a noi
Oggi in Commissione sono state ascoltate due compagne di classe di Emanuela Orlandi, che hanno condiviso ricordi e impressioni sulla scomparsa. Caterina Fanello ha sottolineato che la vicenda rimane estranea alla scuola. Queste testimonianze contribuiscono a fare luce su un caso ancora irrisolto, mantenendo un atteggiamento di rispetto e obiettività nel ricostruire gli eventi.
Due compagne di classe di Emanuela Orlandi sono state ascoltate oggi in Commissione. Caternina Fanello: "Scomparsa estranea alla scuola". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Scomparsa Emanuela Orlandi, Roberto Morassut: “Vaticano venga a riferire in commissione”
Leggi anche: Caso Orlandi, la commissione trova un appunto inedito di Emanuela: “Risale al mese prima della scomparsa”
Emanuela Orlandi, chi sono Caterina Fanello e Fabiana Valsecchi: le compagne del Convitto che saranno ascoltate in Commissione - Una compagna della scuola di musica di Emanuela indagata e altre due compagne di classe da ascoltare in Commissione bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, sparita nel nulla ... ilmessaggero.it
Caso Orlandi, nuove audizioni in commissione bicamerale a gennaio - Riprenderà l’ 8 gennaio il lavoro della Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, uno dei casi più complessi e seguiti della cronaca ... rainews.it
Caso Orlandi: un appunto inedito della Mobile apre nuovi scenari - A partire da Laura casagrande, la compagna, ora indagata, di Emanuela. repubblica.it
Giallo in Vaticano, la scomparsa della quindicenne Emanuela Orlandi (prima parte) - facebook.com facebook
Emanuela Orlandi, la pista del sequestro a scopo di estorsione x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.