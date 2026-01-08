Emanuela Orlandi ascoltate due compagne di classe | Ancora incubi sulla scomparsa poteva capitare a noi

Oggi in Commissione sono state ascoltate due compagne di classe di Emanuela Orlandi, che hanno condiviso ricordi e impressioni sulla scomparsa. Caterina Fanello ha sottolineato che la vicenda rimane estranea alla scuola. Queste testimonianze contribuiscono a fare luce su un caso ancora irrisolto, mantenendo un atteggiamento di rispetto e obiettività nel ricostruire gli eventi.

Caso Orlandi, nuove audizioni in commissione bicamerale a gennaio - Riprenderà l’ 8 gennaio il lavoro della Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, uno dei casi più complessi e seguiti della cronaca ... rainews.it

Caso Orlandi: un appunto inedito della Mobile apre nuovi scenari - A partire da Laura casagrande, la compagna, ora indagata, di Emanuela. repubblica.it

Giallo in Vaticano, la scomparsa della quindicenne Emanuela Orlandi (prima parte) - facebook.com facebook

Emanuela Orlandi, la pista del sequestro a scopo di estorsione x.com

