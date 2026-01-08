Elisabetta Cocciaretto lotta ma cede in tre set a Magda Linette negli ottavi di finale ad Auckland
Elisabetta Cocciaretto si è confrontata con Magda Linette negli ottavi di finale del torneo WTA 250 di Auckland. La tennista marchigiana ha lottato nel match disputato sul cemento neozelandese, ma ha dovuto cedere in tre set alla giocatrice polacca. Questa partita rappresenta un momento di confronto importante nel percorso della giovane atleta nel circuito internazionale.
Ci ha provato Elisabetta Cocciaretto negli ottavi di finale del WTA 250 di Auckland. Sul cemento neozelandese, la tennista marchigiana affrontava la polacca Magda Linette (n. 52 del ranking WTA), alla ricerca di conferme dopo il buon esordio nel torneo. L’incontro, però, non ha sorriso all’azzurra, sconfitta con il punteggio di 7-5 2-6 6-3 dopo 2 ore e 32 minuti di battaglia. A pesare sull’esito del match è stato soprattutto l’andamento del primo set, nel quale Cocciaretto ha avuto numerose occasioni per indirizzare il parziale a proprio favore. Nel terzo set, invece, la sua intensità è calata sensibilmente, consentendo a Linette di gestire con maggiore autorità le fasi decisive. 🔗 Leggi su Oasport.it
