Elisabetta Cocciaretto lotta ma cede in tre set a Magda Linette negli ottavi di finale ad Auckland

Da oasport.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisabetta Cocciaretto si è confrontata con Magda Linette negli ottavi di finale del torneo WTA 250 di Auckland. La tennista marchigiana ha lottato nel match disputato sul cemento neozelandese, ma ha dovuto cedere in tre set alla giocatrice polacca. Questa partita rappresenta un momento di confronto importante nel percorso della giovane atleta nel circuito internazionale.

Ci ha provato Elisabetta Cocciaretto negli ottavi di finale del WTA 250 di Auckland. Sul cemento neozelandese, la tennista marchigiana affrontava la polacca Magda Linette (n. 52 del ranking WTA), alla ricerca di conferme dopo il buon esordio nel torneo. L’incontro, però, non ha sorriso all’azzurra, sconfitta con il punteggio di 7-5 2-6 6-3 dopo 2 ore e 32 minuti di battaglia. A pesare sull’esito del match è stato soprattutto l’andamento del primo set, nel quale Cocciaretto ha avuto numerose occasioni per indirizzare il parziale a proprio favore. Nel terzo set, invece, la sua intensità è calata sensibilmente, consentendo a Linette di gestire con maggiore autorità le fasi decisive. 🔗 Leggi su Oasport.it

elisabetta cocciaretto lotta ma cede in tre set a magda linette negli ottavi di finale ad auckland

© Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto lotta, ma cede in tre set a Magda Linette negli ottavi di finale ad Auckland

Leggi anche: WTA Auckland 2026, Elisabetta Cocciaretto piega in due set Parks ed approda agli ottavi

Leggi anche: Cocciaretto-Linette, WTA Auckland 2026: orario, tv, programma, streaming

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

elisabetta cocciaretto lotta cedeElisabetta Cocciaretto lotta, ma cede in tre set a Magda Linette negli ottavi di finale ad Auckland - Ci ha provato Elisabetta Cocciaretto negli ottavi di finale del WTA 250 di Auckland. oasport.it

elisabetta cocciaretto lotta cedeWTA Auckland: buon inizio per Cocciaretto, Parks superata in due set. Venus Williams esce per mano di Linette - WTA | L’azzurra serve bene e neutralizza i potenti colpi dell’americana, Venus gioca una partita degna ma nel terzo set esaurisce le energie ... ubitennis.com

elisabetta cocciaretto lotta cedeWTA Auckland 2026, Elisabetta Cocciaretto piega in due set Parks ed approda agli ottavi - Esordio vincente per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda: l'azzurra nel match del primo turno piega la resistenza della ... oasport.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.