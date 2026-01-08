Egitto-Costa d’Avorio quarti di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

L’incontro tra Egitto e Costa d’Avorio nei quarti di finale della Coppa d’Africa 2025 rappresenta un confronto importante tra due nazionali con storie di successo. La partita si svolge in un contesto di grande equilibrio e competitività, con le formazioni pronte a mettere in campo le proprie strategie. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’evento in diretta.

G ara valida per i quarti di finale di Coppa d’Africa. L’Egitto vuole confermarsi la nazionale più vincente della competizione, mentre la Costa d’Avorio punta a bissare il titolo della scorsa edizione. Egitto-Costa d’Avorio si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 20 presso lo stadio Adrar di Agadir. EGITTO-COSTA D’AVORIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’Egitto viene da tre vittorie e un pareggio, tra cui il sofferto successo agli ottavi contro il Benin, ottenuto solo nei minuti finale. La Nazionale del ct Hassan può puntare su elementi di assoluto valore, come la stella del Liverpool, Salah, ma anche Marmoush, del Manchester City, e Mostafa Mohamed, del Nantes. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Egitto-Costa d’Avorio, quarti di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Costa d’Avorio-Burkina Faso, ottavi di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Costa d’Avorio-Mozambico, prima giornata-Gruppo F-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Salah a segno, tris Egitto e quarti di Coppa d'Africa. Osimhen-Lookman show nel poker Nigeria - Ad Agadir, in Marocco, dopo un primo tempo a reti inviolate, vanno avanti i 'Farao ... tuttosport.com Ndicka in campo 95' con la Costa d'Avorio: vola ai quarti di finale contro l'Egitto - Il difensore centrale parte ancora titolare e disputa tutta la sfida vinta contro il Burkina Faso. ilromanista.eu La Nigeria domina e l'Egitto soffre, ma Osimhen e Salah volano ai quarti di Coppa d'Africa - Osimhen e Lookman strapazzano il Mozambico, mentre Salah e compagni superano il Benin solo ai tempi supplementari. msn.com

#volo cairo - sharm Ciao a tutti, stavo guardando i prezzi dei voli interni da cairo a sharm. Su evypt air, se nell'impostazione di visualizzazione sito metto egitto, il volo cairo sharm costa 90€ per 3 persone, se imposto paese Italia mi costa 300€. Qualcuno ha pre facebook

Coast to coast perfetto, Costa d’Avorio ai quarti Un coast to coast perfetto del classe 2006 Bazoumana #Touré chiude i giochi tra Costa d’Avorio e Burkina Faso. Gli “ #Elefanti”, campioni in carica della competizione, affronteranno l’Egitto ai quarti di finale. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.