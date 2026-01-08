Nel 2025, il tennis italiano registra un importante traguardo economico: i ricavi della Federtennis superano per la prima volta quelli della FIGC. Questo risultato riflette la crescente popolarità del tennis nel paese, trainata dall’effetto Sinner. Un cambiamento significativo nel panorama sportivo italiano, che evidenzia l’espansione del settore e il rafforzamento della federazione tennistica.

L’effetto Sinner trascina il tennis italiano a un traguardo storico: nel 2025 la Fitp supera per la prima volta la Figc nei ricavi. Ne parla Leonardo Iannacci su Libero. La Fitp supera la Figc nei ricavi: i dettagli. Si legge su Libero: La Sinnermania che ha elettrizzato l’Italia e mezzo mondo, undici azzurri nella Top 100 mondiale, i successi di Jasmine Paolini e delle ragazze, e poi eventi seguitissimi come le Finals di Torino, la Davis di Bologna e gli Internazionali di Roma stanno facendo diventare straricco il tennis italiano. Uno sport che sta vivendo un’epoca d’oro come non era mai successo in 125 anni di storia, neppure ai tempi eroici di Pietrangeli prima e dei moschettieri del 1976, con Adriano Panatta in testa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Effetto Sinner? Nel 2025 i ricavi della Federtennis hanno superato quelli della Figc

