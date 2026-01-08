Effetto caramella | il 2026 chiama un make up rosa gummy
Il 2026 si apre con una tendenza di makeup ispirata alla consistenza e ai colori delle caramelle gummy. Il look rosa, lucido e fresco si ispira alla K-beauty, offrendo un’effetto succoso e naturale. Questa nuova tendenza promette di diventare un elemento distintivo della stagione primavera-estate 2026, portando un tocco di freschezza e semplicità nella routine di bellezza quotidiana.
Lucido, fresco, succoso: il trucco gummy è la nuova ossessione beauty che arriva direttamente dall’estetica K-beauty e promette di dominare la stagione primavera estate 2026. Evoluzione del jelly make up e ispirato all’aspetto gelatinoso delle caramelle gommose, questo nuovo beauty look punta su texture trasparenti a effetto lucido, finish glossati e colori rosati, capaci di far sembrare la pelle, le labbra e le palpebre rimpolpate e luminose, come dopo una skincare routine impeccabile. Non si tratta di un trucco pesante né troppo costruito: l’obiettivo è, infatti, un viso dall’aria sana, idratato e giovane, con riflessi lucidi strategici che catturano la luce senza sembrare oleosi. 🔗 Leggi su Amica.it
Cosa c'entrano le caramelle gommose con il make up?
