Effetto caramella | il 2026 chiama un make up rosa gummy

Il 2026 si apre con una tendenza di makeup ispirata alla consistenza e ai colori delle caramelle gummy. Il look rosa, lucido e fresco si ispira alla K-beauty, offrendo un’effetto succoso e naturale. Questa nuova tendenza promette di diventare un elemento distintivo della stagione primavera-estate 2026, portando un tocco di freschezza e semplicità nella routine di bellezza quotidiana.

