Educazione civica | le 33 ore possono essere attribuite interamente al docente di Diritto?

L'assegnazione delle 33 ore di Educazione Civica ai docenti di Diritto rimane un tema di discussione nelle scuole italiane. Le recenti Linee guida hanno infatti generato approfondimenti interpretativi sul reale riconoscimento di tali ore e sul ruolo specifico dei docenti coinvolti. Questo dibattito evidenzia l’importanza di chiarire le modalità di attribuzione per garantire un’applicazione corretta e uniforme all’interno del sistema scolastico.

L'attribuzione delle ore di Educazione Civica continua a sollevare dubbi interpretativi nelle scuole, soprattutto alla luce delle nuove Linee guida introdotte dal D.M. n. 183 del 7 settembre 2024. In particolare, in diversi istituti del secondo ciclo si sta affermando la prassi di assegnare l'intero monte ore annuale (33 ore) esclusivamente al docente di Diritto, talvolta anche tramite delibere del Collegio dei docenti. Una scelta che pone interrogativi rilevanti sulla corretta applicazione della normativa vigente e sul rispetto del principio di trasversalità che caratterizza l'insegnamento dell'Educazione Civica, così come delineato dalla Legge n.

