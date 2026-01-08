Edilizia scolastica | 200mila euro di contributo per un intervento alle scuole ' Fucini'

Il Comune di Pisa ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro tramite i fondi PNRR, destinato alla messa in sicurezza della scuola secondaria di primo grado Fucini. L’intervento mira a prevenire fenomeni di sfondellamento dei solai, garantendo un ambiente scolastico più sicuro e conforme alle normative di sicurezza. Questi interventi rientrano nel piano di miglioramento delle strutture scolastiche della città, con attenzione alla tutela degli studenti e del personale.

Il Comune di Pisa si è aggiudicato un contributo di 200mila euro, nell'ambito di finanziamenti Pnrr relativi a un "intervento di messa in sicurezza nei confronti di fenomeni di sfondellamento solai alla scuola secondaria di primo grado R. Fucini". Lo rende noto la stessa amministrazione comunale.

