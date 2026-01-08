Economia veneta rallenta Bertin | Ma 2025 resta positivo
L’economia veneta mostra segnali di rallentamento, secondo le previsioni per il 2026 dell’ufficio studi della CGIA di Mestre, basate sui dati di Prometeia. Nonostante questa fase di crescita meno sostenuta, Bertin sottolinea che il 2025 rimane un anno con prospettive positive per la regione. La situazione richiede attenzione, ma non altera il quadro generale di stabilità e potenziale di sviluppo del Veneto.
Il Veneto perde lo scettro di regione “locomotiva d’Italia”. Lo confermano le previsioni economiche per il 2026 dell’ufficio studi della CGIA di Mestre, basate sui dati di Prometeia. La crescita stimata per l’anno prossimo è modesta, con un +0,64%, inferiore alla media nazionale del +0,66%.Per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
