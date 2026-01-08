Ecco le corse a rischio. E le autiste chiedono di essere esonerate.

A Prato, alcune autiste delle linee di trasporto pubblico hanno espresso la volontà di essere esonerate da determinati percorsi considerati più rischiosi. Le conducenti motivano questa richiesta, chiedendo all’azienda di valutare attentamente le linee coinvolte. La questione evidenzia l’attenzione alla sicurezza e al benessere delle lavoratrici, in un contesto in cui si cercano soluzioni per garantire un servizio efficiente e sicuro per tutti.

PRATO "Le corse più a rischio? Tante ma ce ne sono alcune in special modo che le conducenti donne chiedono di non fare, vogliono scrivere all’azienda per essere esonerate da quelle linee. Non si può avere paura ad andare a lavorare". Lo ha detto Gennaro Ferrillo, sindacalista della Faisa Cisal che ha Prato conta ben 150 iscritti nel trasporto pubblico. Tutti i sindacati sono in agitazione in questi giorni in quanto le ultimi aggressioni hanno creato non poco allarme. A elencare quelle che sono linee del servizio pubblico a Prato e provincia più "turbolente" è lo stesso Ferrillo che ha ricevuto le richieste di alcuni suoi iscritti per essere esonerati dal servizio in quanto ritengono quelle corse "troppo pericolose". 🔗 Leggi su Lanazione.it

