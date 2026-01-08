Ecco come proteggere dal gelo il vostro contatore dell' acqua | se si danneggia paga l' utente

Con l’arrivo delle temperature sotto zero in Emilia, è importante proteggere il contatore dell’acqua dal gelo. Un contatore danneggiato può comportare costi aggiuntivi per l’utente. In questa guida, troverete consigli pratici e semplici per prevenire danni e mantenere il contatore in condizioni ottimali durante le ondate di freddo.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni annunciano la persistenza di freddo intenso in Emilia con temperature al di sotto dello zero. In queste condizioni il contatore dell'acqua può congelare e quindi scoppiare se non adeguatamente protetto. Il repentino abbassamento delle temperature e le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Arriva il freddo, come proteggere i contatori dell’acqua dal gelo Leggi anche: Gelo a Roma, come proteggere i contatori dell'acqua La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Viva Servizi consiglia di proteggere i contatori dell’acqua. «Ecco come proteggere dal gelo il vostro contatore dell'acqua: se si danneggia paga l'utente» - I consigli di Iren in vista del periodo freddo in arrivo: «Se il contatore risulta scoperto o in luoghi troppo esposti alle variazioni climatiche è assolutamente necessario provvedere alla sua coibent ... ilpiacenza.it

