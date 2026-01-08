Ecco come funziona lo sbarramento della “colpa grave”.

Lo sbarramento della “colpa grave” rappresenta un criterio importante nel diritto del lavoro, in particolare nei casi di licenziamento. Esso si applica quando l’operato del lavoratore è caratterizzato da una condotta particolarmente grave, che rende impossibile il rapporto di fiducia con l’azienda. Un esempio recente riguarda una coppia di giovani napoletani che, trasferendosi a Milano per aprire una pizzeria da asporto, si è trovata coinvolta in questioni legali legate a tale principio.

Il primo caso dell'anno riguarda una coppia di giovani napoletani che ha deciso di trasferirsi nell'hinterland milanese ed aprire una pizzeria da asporto. Ha acquistato la licenza con pagamento rateale ed è subentrata nel contratto di locazione del titolare originario. Purtroppo si sono resi conto piuttosto presto che il volume di affari non era sufficiente a produrre un reddito idoneo una volta detratte le spese di esercizio. E, dovendo far fronte alle proprie spese personali (in cui, come al solito, ha un "peso" determinante l'affitto della casa di abitazione) si è pesantemente indebitata.

