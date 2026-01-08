Ecco come faranno gli X-Men a comparire in Avengers | Doomsday

In Avengers: Doomsday, i fan assisteranno all'incontro tra gli X-Men e gli Avengers, segnando un momento storico nel mondo dei fumetti e del cinema. Il film promette di integrare personaggi provenienti da universi diversi, creando un’inedita collaborazione tra le più celebri saghe Marvel e X-Men. Questa fusione rappresenta un passo importante verso una narrazione più ampia e inclusiva, in cui le diverse realtà si incontrano per affrontare una minaccia comune.

Avengers: Doomsday potrebbe rivelarsi il film più ambizioso mai realizzato dalla Casa delle Idee, soprattutto per come riuscirà a unire i personaggi originali di universi e saghe molto distanti fra loro, ivi comprese le figure e le narrazioni precedenti all'MCU per come lo conosciamo oggi. Uno dei primi teaser del film, che uscirà nel 2026, ha confermato che I Fantastici Quattro, I Thunderbolts e alcuni degli Avengers “scomparsi” (come, per esempio, Steve Rogers) avrebbero fatto parte di questo nuovo capitolo della saga, ma ad attirare maggiormente l'attenzione è stata la rivelazione che sarebbero apparsi nella storia anche gli X-Men, e in particolare Patrick Stewart e Ian McKellen. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

