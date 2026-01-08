In Avengers: Doomsday, i fan assisteranno all'incontro tra gli X-Men e gli Avengers, segnando un momento storico nel mondo dei fumetti e del cinema. Il film promette di integrare personaggi provenienti da universi diversi, creando un’inedita collaborazione tra le più celebri saghe Marvel e X-Men. Questa fusione rappresenta un passo importante verso una narrazione più ampia e inclusiva, in cui le diverse realtà si incontrano per affrontare una minaccia comune.

Avengers: Doomsday potrebbe rivelarsi il film più ambizioso mai realizzato dalla Casa delle Idee, soprattutto per come riuscirà a unire i personaggi originali di universi e saghe molto distanti fra loro, ivi comprese le figure e le narrazioni precedenti all'MCU per come lo conosciamo oggi. Uno dei primi teaser del film, che uscirà nel 2026, ha confermato che I Fantastici Quattro, I Thunderbolts e alcuni degli Avengers “scomparsi” (come, per esempio, Steve Rogers) avrebbero fatto parte di questo nuovo capitolo della saga, ma ad attirare maggiormente l'attenzione è stata la rivelazione che sarebbero apparsi nella storia anche gli X-Men, e in particolare Patrick Stewart e Ian McKellen. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Ecco come faranno gli X-Men a comparire in Avengers: Doomsday

Leggi anche: Avengers: Doomsday | Teaser leaked: gli X-Men sono i protagonisti!

Leggi anche: Avengers: Doomsday, il trailer che fa tornare gli X-Men storici sullo schermo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

ULTIMA ORA! ANNUNCIO DEL TRAILER UFFICIALE DI AVENGERS DOOMSDAY Data di uscita confermata

LE CHIAVI CHE SAPEVANO TORNARE E LA MEDAGLIETTA CHE SAPEVA COMPARIRE (DA UNA STORIA VERA) Marta (la chiamerò così) è stata una mia carissima amica. E’ una mia carissima amica. Marta, quand’era giovanissima, aveva fatto l’esperi - facebook.com facebook