Ecco come fanno certi comunisti ad abbindolarsi da soli su Chávez e Maduro

Alcuni sostenitori comunisti sembrano incapaci di mettere in discussione le proprie convinzioni, anche di fronte a evidenze contrarie. Questa attitudine li porta spesso a mantenere un’ideologia rigida, come se fosse un equilibrio delicato da preservare a ogni costo. Un comportamento che si può osservare nella percezione di figure come Chávez e Maduro, anche quando la realtà mostra aspetti complessi e controversi.

La capacità di certi comunisti di abbindolarsi da soli ha qualcosa di prodigioso, di eroico perfino: una corsa con l’uovo nel cucchiaio (dove l’uovo è l’ideologia) che dev’essere preservato integro malgrado tutti gli inciampi, i crepacci, gli ostacoli che la storia e la ragione disseminano sul tragitto. Se si è abili, si può arrivare ai novantasei anni di età con la fresca dabbenaggine di un sedicenne. È il caso di Luciana Castellina e della sua allucinazione bolivariana pubblicata sul manifesto di ieri. Primo espediente salva-uovo: contrapporre il rivoluzionario buono all’erede senza carisma, e adombrare l’idea – così poco marxiana, così poco strutturale – che se il primo fosse vissuto un po’ più a lungo allora sì che avremmo visto il sogno compiersi (la “più interessante rivoluzione democratica dei nostri tempi”, “ahimè bruscamente interrotta dal cancro che stroncò Chávez ”). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

