Eav oggi in sciopero il personale viaggiante delle linee vesuviane E domani stop di 24 ore delle Ferrovie

Oggi il personale viaggiante delle linee vesuviane di Eav ha aderito a uno sciopero, mentre domani è previsto un fermo di 24 ore delle Ferrovie. Questi sono i primi scioperi del 2026 nei trasporti, coinvolgendo bus, tram, treni e metro a livello locale, provinciale e regionale, e sono stati annunciati da diverse sigle sindacali. Le modalità e le tempistiche delle eventuali variazioni dei servizi saranno comunicate dagli enti coinvolti.

Primi scioperi del 2026 nei trasporti. Sono cominciati oggi con lo stop di bus, tram, treni e metro a livello locale, provinciale e regionale proclamati da varie sigle sindacali. In particolare, a protestare sono il personale della società Tua unità di produzione delle province di Pescara e Chieti, il personale della divisione Ferro e quello viaggiante delle linee vesuviane della società Eav di Napoli (questo per 24 ore), il personale della società Sasa di Bolzano, della società Tua di Teramo e della regione Abruzzo, quello delle aziende del trasporto pubblico locale dell'Abruzzo e della società Tua, unità di produzione di Lanciano (Chieti).

