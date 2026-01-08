È vera la storia delle ‘immense riserve petrolifere’ del Venezuela? Per uno scopo sì

Le affermazioni sulle enormi riserve petrolifere del Venezuela sono spesso oggetto di discussione. Sebbene siano considerate tra le più vaste al mondo, le reali capacità di sfruttamento e produzione del paese sono soggette a vari fattori economici, politici e ambientali. Come in altre situazioni storiche, molte narrazioni si basano su dati parziali o interpretazioni soggettive, richiedendo un’analisi accurata e critica.

Molto tempo fa, si giustificavano le crociate dicendo "Dio lo Vuole" (Deus Vult). Non pare che all'epoca nessuno si preoccupasse più di tanto di verificare che Dio fosse veramente contento che i suoi figli si ammazzassero fra loro in suo nome (vi ricordate "Deus non vult" nel vecchio film "Brancaleone alle Crociate"?). Più tardi, sono venute di moda altre scuse, tipo "portiamogli la democrazia". Di recente, si parla di "guerre per il petrolio". Una volta lo si faceva con una certa pudicizia, ma adesso Trump ha sdoganato l'idea. Il rapimento di Nicolas Maduro, ha detto Trump, è stato per accaparrarsi le immense riserve petrolifere del Venezuela.

