È un Como da Champions La favola sul lago continua Fabregas elogia Douvikas spietato e sempre decisivo

Il Como di Cesc Fabregas si distingue non solo per il buon calcio, ma anche per la sua efficacia in campo. La squadra continua a sorprendere, dimostrando solidità e determinazione. Recentemente, Fabregas ha elogiato Douvikas, evidenziando il suo ruolo decisivo e la sua spietatezza in fase offensiva. La favola sul lago prosegue, confermando il percorso positivo e la crescita costante di questa formazione.

