È un Como da Champions La favola sul lago continua Fabregas elogia Douvikas spietato e sempre decisivo

Il Como di Cesc Fabregas si distingue non solo per il buon calcio, ma anche per la sua efficacia in campo. La squadra continua a sorprendere, dimostrando solidità e determinazione. Recentemente, Fabregas ha elogiato Douvikas, evidenziando il suo ruolo decisivo e la sua spietatezza in fase offensiva. La favola sul lago prosegue, confermando il percorso positivo e la crescita costante di questa formazione.
Un dato di fatto prima di tutto: il Como di Cesc Fabregas non è più solo bel gioco, ma anche tanta concretezza. Il largo successo a Pisa (secondo 0-3 consecutivo in trasferta dopo quello di Lecce) e il 4º posto ormai nel mirino con una partita (quella col Milan) da recuperare la settimana prossima, sono un segnale evidente della bontà del lavoro di tecnico e società. Dopo aver posto solide basi tre anni fa, il progetto portato avanti dalla famiglia Hartono e dal tecnico catalano va avanti di settimana in settimana. E se oggi la formazione lariana si trova affacciata in buona compagnia dal balcone della nobiltà calcistica con il record di punti dopo 18 giornate, non è un caso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
