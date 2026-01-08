È stato un privilegio E fa un salto per i tifosi

Milena Baldassarri, ex ginnasta ritmica di Ravenna, ha recentemente partecipato come terza tedofora alla staffetta della fiaccola olimpica. Con un salto acrobatico, ha portato avanti il simbolo dei Giochi, portando con sé il suo importante percorso sportivo, che include il sesto posto a Tokyo 2020 e l’ottavo a Parigi 2024. Un momento di riconoscimento per una atleta che rappresenta l’impegno e la passione per lo sport.

La terza tedofora a portare la fiamma olimpica per le vie della città, con tanto di salto acrobatico, è stata la ravennate Milena Baldassarri, classe 2001, ex ginnasta ritmica, che ha ottenuto il sesto posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e un ottavo posto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Baldassarri, com'è stato trasportare la torcia per le vie della sua città? "Per me è stato un grande onore e un privilegio essere stata scelta tra i tedofori per portare la Fiamma nella mia città. So perfettamente il valore di questa fiamma, tutto il sudore e tutta la fatica di ogni atleta che impiega tutta la vita per raggiungere il grandissimo obiettivo che è partecipare a un'Olimpiade.

