È stato proclamato un nuovo sciopero ferroviario

Da bolognatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato uno sciopero ferroviario che interesserà l'intera rete nazionale il 9 e 10 gennaio. L'agitazione avrà inizio alle ore 21 di venerdì e si concluderà alle ore 21 di sabato, coinvolgendo i servizi ferroviari durante questo periodo. È consigliabile verificare gli orari e le eventuali modifiche prima di programmare i propri spostamenti.

Il 9 e il 10 gennaio prossimi, dalle ore 21 di venerdì fino alle ore 21 di sabato, ci sarà uno sciopero nazionale dei treni. Lo hanno indetto le sigle sindacali Cub trasporti e Sgb ferrovie in seguito all’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni assassinato nei pressi della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

