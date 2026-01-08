È stato proclamato un nuovo sciopero ferroviario

È stato annunciato uno sciopero ferroviario che interesserà l'intera rete nazionale il 9 e 10 gennaio. L'agitazione avrà inizio alle ore 21 di venerdì e si concluderà alle ore 21 di sabato, coinvolgendo i servizi ferroviari durante questo periodo. È consigliabile verificare gli orari e le eventuali modifiche prima di programmare i propri spostamenti.

Il 9 e il 10 gennaio prossimi, dalle ore 21 di venerdì fino alle ore 21 di sabato, ci sarà uno sciopero nazionale dei treni. Lo hanno indetto le sigle sindacali Cub trasporti e Sgb ferrovie in seguito all’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni assassinato nei pressi della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Niente accordo sul contratto collettivo per il settore Igiene Ambientale: proclamato un nuovo sciopero Leggi anche: UIL PA Vigili del Fuoco Taranto: proclamato lo stato di agitazione, preannunciato lo sciopero provinciale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La Camera approva la Manovra con 216 sì, è il via libera definitivo. Manovra finanziaria, lo sciopero a Napoli tra cortei e disagi E’ stato proclamato il vincitore La giuria composta dai ragazzi del @grestbellegra dopo aver visionato le vetrine ha proclamato il vincitore secondo tre categorie: creatività, attinenza al Natale e impatto visivo. Si aggiudica il 1° posto del concorso “Migli - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.