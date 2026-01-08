Laurent Vinatier, politologo francese, è stato recentemente rilasciato dopo essere stato detenuto in Russia per circa diciotto mesi. L'arresto, avvenuto con accuse di spionaggio, aveva suscitato preoccupazione a livello internazionale. La sua liberazione segna un importante sviluppo nelle relazioni tra Francia e Russia, offrendo nuove prospettive per il dialogo diplomatico tra i due paesi.

Parigi. Laurent Vinatier, il politologo francese accusato di spionaggio e imprigionato in Russia da un anno e mezzo, è stato liberato. Ha beneficiato di uno scambio di prigionieri con il cestista russo Daniil Kasatkin, detenuto in Francia dallo scorso giugno e minacciato di estradizione negli Stati Uniti, anch’egli liberato dalle autorità francesi e già volato a Mosca. L’Fsb, nel suo comunicato, parla di “grazia” concessa al cittadino francese da parte del presidente russo Vladimir Putin. L’annuncio della liberazione dopo 581 giorni di carcere è giunto all’indomani del Natale ortodosso, momento tradizionalmente propizio per le grazie presidenziali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - È stato liberato il politologo francese Vinatier, imprigionato in Russia da un anno e mezzo

Leggi anche: Scambio di detenuti tra Francia e Russia: Vinatier, accusato di spionaggio liberato in cambio del cestista Kasatkin

Leggi anche: Venezuela, liberato Camilo Castro: il Trentini francese era prigioniero da giugno

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dopo la piena dell’Aterno è stato liberato dai tronchi il ponte romano di Campana, unico collegamento viario con il paese. A darne notizia è il sindaco Francesco D’Amore, che ha voluto ringraziare personalmente il Direttore della Protezione Civile Abruzzo, do - facebook.com facebook

"Il Venezuela è stato liberato ", "il popolo venezuelano festeggia" ... x.com