È morto Claudio Di Pietro storico sindacalista della Cgil di Ancona

È deceduto ieri Claudio Di Pietro, figura di lunga esperienza nel sindacato Cgil di Ancona. La sua attività e il suo impegno nel movimento dei lavoratori hanno segnato un importante percorso nel territorio. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e per il mondo sindacale.

ANCONA – È venuto a mancare nel pomeriggio di ieri Claudio Di Pietro, storico sindacalista della Cgil di Ancona. Classe 1949, Di Pietro ha ricoperto vari incarichi in Cgil: da segretario delle zone di Osimo e Jesi, per due volte è stato componente della segreteria della Camera del lavoro di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Cgil, addio allo storico sindacalista Anselmo Ramponi Leggi anche: Livorno | Cgil in lutto, addio allo storico sindacalista Mauro Pelagatti: "Esempio di grande militanza" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Muore a 75 anni Claudio Di Pietro | Era lo storico sindacalista della CGIL di Antona - Si è spento all'età di 75 anni Claudio Di Pietro: era stato uno degli storici sindacalisti della CGIL di Ancona. alphabetcity.it

