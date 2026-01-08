E’ il primo a partire alla Juve fanno festa | vola in Premier League

Un giocatore della Juventus si trasferisce in Premier League, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la società si concentra sulle strategie di mercato per rafforzare la squadra. Questa operazione rappresenta un importante aggiornamento per il club e offre un’opportunità di crescita sia per il calciatore che per la formazione stessa. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle prossime mosse della Juventus.

Openda e il primo gol con la Juve: "Sono felice". Poi rivela: "Non è stato semplice in questi mesi" - La Juventus trova una vittoria importantissima sul campo insidioso del Bodo/Glimt tra freddo, neve e difficoltà normali per mancanza di abitudini nel giocare in certe condizioni. tuttosport.com

"Libertà Juve! Era già senza pensieri", "Il primo Openda" e "Chi è tornato davvero": l'analisi Dazn - Il primo a parlare nel consueto post su Dazn è Giaccherini: “Sicuramente si è alzata l’asticella della Juve, quella con la Roma è una partita che dà un bel segnale, forte, anche al campionato. tuttosport.com

Il coraggio di partire per primo nella tappa 4, ha consentito al pilota KTM di assicurarsi un importante abbuono e di battere Brabec e Howles. ancora molto bene l'italiano Lucci, 15°. - facebook.com facebook

