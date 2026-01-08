È di Silvi uno dei migliori gelatieri d’Italia | parteciperà alla finale italiana di Gelato festival world masters

Silvi, nel cuore dell’Abruzzo, si distingue per il talento di Roberto Di Loreto, tra i migliori gelatieri italiani. Finalista al Gelato Festival World Masters, rappresenta la regione con il suo gelato “Fantasie di liquirizia”. Questa creazione combina crema, infusione di vaniglia, zafferano, anice stellato, caramello di liquirizia e pinoli caramellati, dimostrando attenzione alla qualità e alla tradizione nel settore del gelato artigianale.

