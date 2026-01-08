È bergamasca l’ambasciatrice in Danimarca e Groenlandia
Giuliana Del Papa, bergamasca, è stata nominata ambasciatrice in Danimarca e Groenlandia. In un contesto internazionale segnato da tensioni territoriali, tra cui le rivendicazioni di Trump, la sua nomina rappresenta un momento importante per la diplomazia italiana. La sua presenza in questa regione si inserisce in una fase storica complessa, richiedendo attenzione e impegno nel mantenimento dei rapporti diplomatici e nella tutela degli interessi italiani.
LA DIPLOMATICA. Nominata Giuliana Del Papa, nei giorni in cui Trump rivendica i territori. «Fase storica complessa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
