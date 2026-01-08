Duplice obiettivo di BYD per l’inizio del 2026 | innovare il parco circolante e sostituire le vetture con problemi tecnici noti

A inizio 2026, BYD si impegna a rinnovare il proprio parco veicoli, puntando alla sostituzione di vetture con problemi tecnici noti. In linea con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità, l’azienda avvia l’Operazione Purefication, un’iniziativa che mira a migliorare la qualità e l’affidabilità dei propri mezzi, mantenendo un approccio trasparente e responsabile.

In un contesto in cui la sostenibilità è la chiave di volta per il futuro, BYD inizia il 2026 in modo coerente all'anno appena concluso, ovvero con un approccio diretto e chiaro lanciando l'Operazione Purefication. E allarga il suo supporto agli italiani offrendo la possibilità di liberarsi di una delle problematiche tecniche più diffuse negli ultimi anni, ovvero la cinghia a bagno d'olio. Parola d'ordine: vicinanza ai clienti. Sotto lo slogan "La tua cinghia dà i numeri?", BYD propone una rottamazione senza limiti di reddito e senza lunghe attese, offrendo fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama la propria auto con cinghia a bagno d'olio e passa a un modello BYD, con un'offerta di prodotto molto ricca.

