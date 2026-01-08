Due weekend con la Berton Sempre nel segno di Garibaldi

Dal prossimo fine settimana, il Teatro dei Filodrammatici L.A. Mazzoni presenta due appuntamenti con “Due weekend con la Berton”, un'iniziativa che si inserisce nel segno di Garibaldi. La commedia dialettale in tre atti di L. sarà al centro della programmazione, offrendo un momento di intrattenimento culturale e tradizione. Un’occasione per riappropriarsi della scena locale e riscoprire il teatro in un contesto autentico.

Il Teatro dei Filodrammatici L.A. Mazzoni ospita da sabato prossimo la commedia dialettale in tre atti di L.A. Mazzoni, ’Un s’è mai savù (che Garibaldi l’é pasê n?ch da la Côsna’), che la Berton replica “in casa” dopo il successo della serata di capodanno al teatro comunale Masini. L’ambientazione della commedia vede quella Romagna che, dopo l’euforia del ‘48 e della raggiunta libertà, soffre la riconquista delle sue città da parte delle truppe austro-ungariche e il ripristino dello Stato Pontificio. Gli austriaci sono a Faenza e a Forlì il 19 maggio 1849. A giugno di quell’anno viene promulgata la “legge stataria” che - fra l’altro - commina la fucilazione per direttissima a chi detiene armi da fuoco o da taglio, anche se per scopo difensivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due weekend con la Berton. Sempre nel segno di Garibaldi Leggi anche: Costa, Lecco e Calolzio: un weekend nel segno della vittoria Leggi anche: Oroscopo weekend sabato 1 e domenica 2 novembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Due weekend con la Berton. Sempre nel segno di Garibaldi. La Berton in scena per due weekend - Una commedia intitolata 'Non ti conosco più' sarà in scena al teatro di viale Stradone 7 a Faenza per i prossimi due weekend. ilrestodelcarlino.it I risultati del weekend del nostro settore giovanile: UNDER17 5^ giornata vs Vigoreal 12-1 Marcatori: 4x Berton M. - 3x Costa E. - 2x Todaro A. - Racaj D. - Bragagnolo L. - Tieppo Bernardi G. UNDER 15 ELITÈ 5^ giornata vs Antenore - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.