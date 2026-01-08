Due momenti a sostegno dei palestinesi

Durante il periodo natalizio, sono state organizzate due iniziative a sostegno del popolo palestinese, promosse da un gruppo di persone sensibili alla situazione nel Medio Oriente. Questi momenti hanno avuto l’obiettivo di sensibilizzare e offrire supporto a una comunità che vive in condizioni difficili. La solidarietà si è manifestata attraverso azioni concrete, riflettendo l’importanza di mantenere viva l’attenzione su questa crisi umanitaria.

Durante il periodo natalizio, sono state promosse due iniziative a favore del popolo palestinese da un nutrito gruppo di persone sensibili a quanto sta accadendo in quel martoriato territorio del Medio Oriente. "Come comitato di Piazza al Serchio 'In piazza per la Palestina' – riferisce Marzia Cassettai – abbiamo fatto trovare la mattina del 23 dicembre, ai nostri concittadini, i nostri auguri di Buon Natale, con cartoncini fatti a mano, con aforismi che vanno da Gandhi a Martin Luther King, Gianni Rodari, Tiziano Terzani. In pratica frasi che cercano di smuovere le coscienze per non fare dimenticare Gaza, dove ancora si muore, non sotto le bombe, ma per fame, malattie, freddo".

