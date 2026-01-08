Due immobili pubblici in vendita nel cuore di Roma | offerta da 3,48 milioni a Invimit

In centro a Roma, sono in vendita due immobili pubblici offerti da Invimit Sgr, società controllata dal Ministero delle Finanze. L’offerta, di 3,48 milioni di euro, rappresenta un’opportunità di investimento in un’area di grande valore storico e strategico. Invimit prosegue così le proprie iniziative volte alla valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare pubblico nel cuore della capitale.

Proseguono le iniziative di Invimit Sgr, società controllata al 100% dal Ministero delle Finanze, nel centro di Roma.La vendita degli immobiliL'azienda, che ha come mission la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, non è impegnata soltanto nell'affare della rigenerazione urbana della.

