Due Caretta Caretta senza vita in pochi giorni in Cilento | accertamenti in corso

Recentemente, nel Cilento sono state rinvenute due tartarughe Caretta Caretta senza vita in pochi giorni, entrambe lungo il litorale di Villammare, nel Parco Marinella. Sono in corso accertamenti per approfondire le cause di questi decessi e valutare eventuali fattori ambientali o antropici coinvolti. La situazione solleva l’attenzione sulla tutela della fauna marina nella zona.

Una Caretta Carretta senza vita è stata trovata lungo il litorale di Villammare, nel Parco Marinella. La Polizia Municipale di Vibonati, dunque, ha allertato il dipartimento veterinario dell'Asl di riferimento, informando anche la stazione zoologico Anton Dohrn di Napoli.

