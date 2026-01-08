Droga a Catania disarticolata la piazza di spaccio di San Berillo | 8 arresti

Nella giornata, le forze dell’ordine di Catania hanno smantellato una rete di spaccio nel quartiere di San Berillo, eseguendo otto arresti su disposizione della Procura e del gip. L’operazione si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto alla droga in città, con soggetti ritenuti responsabili di attività illegali legate alla vendita di sostanze stupefacenti.

Su disposizione della Procura di Catania, la polizia ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip a carico di 8 soggetti, nei cui confronti sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al reato di spaccio di stupefacenti. Gli agenti della squadra mobile di Catania, coordinati dal Servizio Centrale Operativo e supportati da unità cinofile e dal Reparto Prevenzione Crimine Sicilia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

