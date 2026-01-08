Dovrei parlare del mio disturbo mentale al primo appuntamento?
Durante un primo appuntamento, è naturale desiderare di condividere chi siamo. Tuttavia, parlare dei propri disturbi mentali in questa fase non è obbligatorio e può risultare prematuro. È importante stabilire un clima di fiducia e rispetto reciproco, lasciando il discorso su aspetti più personali per momenti successivi, quando si crea un rapporto più solido. La trasparenza può arrivare nel tempo, in modo naturale e rispettoso.
