Dove vedere in tv lo sci alpino questa settimana | orari Zauchensee e Adelboden canali streaming

Ecco le principali informazioni per seguire lo sci alpino in TV questa settimana, con dettagli su orari, canali e opzioni streaming per Zauchensee e Adelboden. Consultate il programma per non perdere le competizioni e seguire le emozioni delle gare in diretta, ovunque siate.

Gli appassionati possono mettersi comodi e prepararsi a godere un fine settimana di sfide appassionanti da giocare sul filo dei centesimi. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per un intenso programma di gare: per gli uomini è tempo della grande classica di Adelboden, le donne sono invece di scena a Zauchensee. L’appuntamento con la leggendaria Kuonisbergli propone il sesto slalom gigante dell’annata sabato 10 gennaio e lo slalom speciale di domenica 11: anche per gli specialisti dei pali stretti si tratta della sesta gara stagionale. In entrambe le giornate di gara la prima manche inizierà alle 10:30, mentre la seconda scatterà alle 13:30. 🔗 Leggi su Oasport.it

