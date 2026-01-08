Dove nevicherà nei prossimi giorni fiocchi anche al sud poi venti impetuosi | le previsioni meteo dell’esperto

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano neve in diverse regioni italiane, inclusi alcuni territori del Sud, tra giovedì 8 e domenica 11 gennaio. Dopo questa ondata di freddo e neve, sono attesi venti impetuosi provenienti dall’Atlantico, che porteranno maltempo, temporali e un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del Paese.

Meteo prossimi giorni: sta arrivando il "Winter Vortex" dalla Scandinavia e porta freddo ma soprattutto neve. Ecco dove cadranno i fiocchi - Una goccia di aria artica è partita dalle Svalbard, dal Circolo Polare norvegese si dirige verso sud ed arriverà in Italia venerdì 21: questo “Winter Vortex”, vortice invernale, porterà un pezzo di ... affaritaliani.it

Bollettino neve: i primi fiocchi tra il 22 e il 23 novembre 2025/ Le previsioni per i prossimi giorni - Pubblicato il primo bollettino neve dell'anno: tra oggi e lunedì 24 novembre attesi i primi fiocchi anche a bassa quota nel Nord Non siamo ancora arrivati all’inizio dell’inverno – che ricordiamo ... ilsussidiario.net

?? Dove Nevicherà a Capodanno in Italia? – Previsioni meteo capodanno 2026

CIASPOLATE A CAMPIGNA! Nei prossimi giorni nevicherà e noi siam pronti per un weekend di ciaspolate! Ecco gli eventi: Sabato 10/1, h 14:45, Campigna (FC), "TRAMONTO SUL MONTE FALCO" (www.facebook.com/events/231448503903683 - facebook.com facebook

