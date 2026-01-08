Dove è stata girata la seconda prova in esterna di MasterChef | la location patrimonio Unesco
La seconda prova in esterna di MasterChef si è svolta nelle Langhe, regione del Piemonte riconosciuta come patrimonio Unesco. Questa zona è rinomata per la coltivazione della vite e la produzione di vino, offrendo un contesto paesaggistico di grande valore culturale e naturale. La location ha fornito un ambiente autentico e suggestivo, ideale per mettere alla prova i concorrenti in un contesto tradizionale e ricco di storia.
La seconda Prova in Esterna di giovedì 8 gennaio è ambientata nelle Langhe piemontesi, area famosa per la coltivazione della vite e la produzione di vino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
