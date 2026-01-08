Dottoressa salva un paziente in grave crisi respiratoria | Dovevo andare in pensione ma ho scelto di restare
In occasione del suo settantesimo compleanno, la dottoressa Mariarosaria Sestito ha scelto di continuare a dedicarsi ai propri pazienti, nonostante fosse prossima alla pensione. In un episodio recente, ha salvato la vita di un paziente in grave crisi respiratoria, dimostrando il suo impegno e la sua professionalità nel settore sanitario. Un gesto che evidenzia la passione e la dedizione di una professionista che ha deciso di rimanere al servizio della comunità.
La dottoressa Mariarosaria Sestito, nel giorno del suo settantesimo compleanno, ha salvato un suo paziente. Nonostante avesse già raggiunto l'età pensionabile, la donna ha scelto di restare a prendersi cura dei suoi pazienti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
