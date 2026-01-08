Dottoressa salva un paziente in grave crisi respiratoria | Dovevo andare in pensione ma ho scelto di restare

In occasione del suo settantesimo compleanno, la dottoressa Mariarosaria Sestito ha scelto di continuare a dedicarsi ai propri pazienti, nonostante fosse prossima alla pensione. In un episodio recente, ha salvato la vita di un paziente in grave crisi respiratoria, dimostrando il suo impegno e la sua professionalità nel settore sanitario. Un gesto che evidenzia la passione e la dedizione di una professionista che ha deciso di rimanere al servizio della comunità.

Polmonite grave, il medico di famiglia interviene e salva il paziente - Grazie all’intervento immediato, l’uomo è arrivato vivo al Pronto Soccorso e oggi si sta lentamente riprendendo ... msn.com

Primo trapianto in Italia di blocco cuore-fegato salva giovane donna con grave cardiopatia congenita e malattia epatica - L’eccezionalità dell‘intervento, eseguito all'ospedale Molinette di Torino, sta nell‘aver mantenuto la normale connessione del cuore con il fegato, trapiantando il blocco come un solo organo. quotidianosanita.it

