Dottoressa salva un paziente in grave crisi respiratoria | Dovevo andare in pensione ma ho scelto di restare

In occasione del suo settantesimo compleanno, la dottoressa Mariarosaria Sestito ha scelto di continuare a dedicarsi ai propri pazienti, nonostante fosse prossima alla pensione. In un episodio recente, ha salvato la vita di un paziente in grave crisi respiratoria, dimostrando il suo impegno e la sua professionalità nel settore sanitario. Un gesto che evidenzia la passione e la dedizione di una professionista che ha deciso di rimanere al servizio della comunità.

La dottoressa Mariarosaria Sestito, nel giorno del suo settantesimo compleanno, ha salvato un suo paziente. Nonostante avesse già raggiunto l'età pensionabile, la donna ha scelto di restare a prendersi cura dei suoi pazienti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

dottoressa salva paziente graveDottoressa di base compie 70 anni ma non va in pensione e salva un paziente - Nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo settantesimo compleanno, la dottoressa Mariarosaria Sestito, medico di famiglia a Napoli, ha compiuto un gesto di straordinaria dedizione e coraggio ... ansa.it

dottoressa salva paziente gravePolmonite grave, il medico di famiglia interviene e salva il paziente - Grazie all’intervento immediato, l’uomo è arrivato vivo al Pronto Soccorso e oggi si sta lentamente riprendendo ... msn.com

