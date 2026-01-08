DopoFestival | arrivano incredibilmente! Aurora Leone Enrico Cremonesi e Federico Basso

Da domani, Nicola Savino condurrà su Rai 1 “Tali e Quali”. A febbraio, sarà anche alla guida del DopoFestival, affiancato da Aurora Leone, Enrico Cremonesi e Federico Basso. Un team di professionisti per un appuntamento dedicato ai momenti successivi al Festival di Sanremo, offrendo approfondimenti e approfondimenti senza enfasi, in modo chiaro e sobrio.

Nicola Savino, da domani su Rai 1 con Tali e Quali, a febbraio sarà al timone anche del DopoFestival. Come ogni edizione, il conduttore non sarà solo; altra ovvietà: la presenza di uno dei The Jackal, da anni incredibilmente piazzati ovunque. Per l’occasione, è stata chiamata Aurora Leone, che Savino ‘presenta’ come “un fenomeno”. Bah! Con loro, il compositore e arrangiatore Enrico Cremonesi e il comico Federico Basso. Per me il DopoFestival è un dopo partita, lo vedo in termini sportivi. Dopo un match vuoi sentire l’allenatore, i giornalisti che fanno domande. Il bello è commentare . ci vogliamo divertire e divertire il pubblico a casa che, se no, si addormenta sottolinea Savino a Repubblica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - DopoFestival: arrivano (incredibilmente!) Aurora Leone, Enrico Cremonesi e Federico Basso Leggi anche: Federico Dragogna dei Ministri ad Alessandria in dialogo con Enrico Deregibus Leggi anche: Bunna degli Africa Unite e Federico Dragogna dei Ministri ad Alessandria con Enrico Deregibus

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.