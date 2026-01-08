Dopo il successo di True Detective, Nic Pizzolatto torna su Netflix con un nuovo progetto. L'autore, noto per la sua esperienza nella serialità di qualità, sta lavorando all'adattamento cinematografico di Cold Zero, il prossimo romanzo di Brad Thor. La produzione rappresenta un ulteriore passo nell’offerta di contenuti originali della piattaforma, consolidando la collaborazione tra Netflix e autori di rilievo nel genere crime.

Dopo aver lavorato alla mitica serie HBO, Pizzolatto sta tornando con un nuovo film scritto per la piattaforma digitale di Ted Sarandos e tratto dal prossimo romanzo di Brad Thor Netflix sta procedendo con l'adattamento cinematografico di Cold Zero, romanzo crime di prossima pubblicazione scritto dall'autore di best seller Brad Thor. Il progetto sarà adattato da Nic Pizzolatto, il creatore di True Detective. Peter Berg produrrà il film attraverso la sua Film 44 insieme a Ezra Emanuel. Thor sarà anche produttore esecutivo del film, insieme a Elizabeth Rogers. Alcune fonti interne sostengono che i dirigenti di Netflix siano rimasti molto colpiti dal romanzo e abbiano colto al volo l'opportunità di adattarlo, chiamando uno degli autori più apprezzati degli ultimi anni (Pizzolatto). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dopo True Detective, Nic Pizzolatto arriva su Netflix con l'adattamento di questo autore best seller

Leggi anche: True Detective. Woody Harrelson contrario alla reunion con Matthew McConaughey e per una buona ragione

Leggi anche: Adattamento di Philip K Dick su Netflix che può contendere con silo e fallout

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cold Zero: Nic Pizzolatto di True Detective dirige un nuovo thriller per Netflix; Stranger Things, in arrivo uno spin-off: Una storia completamente diversa | Libero Quotidiano.it; Su Netflix, un thriller paranoico spagnolo ambientato nel lockdown che colpisce duro.

Nic Pizzolatto: dopo True Detective, la mia America in un libro e in un film - A poche ore dalla nostra intervista, l’assistente di Nic Pizzolatto mi comunica che «Nic preferisce tenere separate politica e cultura». repubblica.it

True Detective 3: Jeremy Saulnier abbandona la regia dopo due episodi, arriva Daniel Sackheim - True Detective 3 dovrebbe segnare il rilancio della serie secondo HBO, ma ci sono già dei problemi con il co- giornalettismo.com

Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto, dopo True Detective, lavoreranno a un nuovo film - I romanzi con al centro il personaggio di Mike Hammer sembrano destinati ad arrivare nei cinema con un film con star l'attore premio Oscar. movieplayer.it

Altro che podcast true crime: l’estate del 1989 sì che passerà alla storia, così come il libro che la racconta. Dopo “If We Were Villains”, M.L. Rio torna in libreria con “Hot Wax” Suzanne ha dieci anni e il mondo proibito di suo padre la attrae come una calamita - facebook.com facebook