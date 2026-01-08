Dopo l' omicidio del capotreno è allarme sicurezza nelle stazioni la fidanzata di Ambrosio | Aveva paura

Dopo l’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna, cresce l’allarme sulla sicurezza nelle stazioni. La fidanzata di Ambrosio ha dichiarato che lui aveva paura. Mentre le indagini proseguono con l’arresto di Marin Jelenic, 36 anni, si evidenzia la preoccupazione per la tutela di chi lavora e viaggia nelle aree ferroviarie.

All'indomani dell'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno colpito con una coltellata alla stazione di Bologna, non c'è solo il dolore per una morte insensata, non ci sono solo le indagini (col 36enne croato Marin Jelenic indagato per omicidio aggravato), c'è la paura. Dei colleghi del.

