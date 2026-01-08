Dopo l’attacco di Trump in Venezuela chi ripeteva ‘c’è un aggressore e un aggredito’ di colpo è diventato afono

Dopo l'intervento degli Stati Uniti in Venezuela, si susseguono riconoscimenti e critiche. Le azioni militari, tra cui attacchi e sequestri, hanno provocato vittime e tensioni internazionali. Questa escalation evidenzia una complessa dinamica di interessi geopolitici, risorse e sovranità. È importante analizzare i fatti con oggettività, evitando semplificazioni, per comprendere le implicazioni di un intervento che può influenzare l'equilibrio globale.

di Gian Domenico Malpeli Da non credere; dopo avere ordinato la distruzione in acque internazionali di non meglio identificate "barche di narcos" con relativa uccisione non solo degli equipaggi, ma anche dei naufraghi, dopo avere imposto un blocco navale a Caracas, sequestrato una petroliera, gli Stati Uniti hanno attaccato con un deliberato atto di guerra un altro Stato sovrano, il Venezuela, causando decine di morti per rapire il Presidente della Repubblica, proclamando su quella nazione una sorta di "protettorato" a tempo indefinito, con l'esplicita e dichiarata intenzione di appropriarsi delle sue riserve petrolifere.

Venezuela, Trump: “Agli Usa subito tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio” - Donald Trump annuncia che il Venezuela consegnerà petrolio agli USA dopo l'operazione militare che ha deposto Maduro ... ilfattoquotidiano.it

Crisi Venezuela, Caracas denuncia “100 morti in attacco per catturare Maduro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Crisi Venezuela, Caracas denuncia “100 morti in attacco per catturare Maduro'. tg24.sky.it

La conferenza stampa di Donald Trump dopo l’operazione “imperiale” di inizio gennaio è un punto di non ritorno anche per Bogotà, pur se lo Stato guidato da Gustavo Petro sia molto diverso dal Venezuela per organizzazione politica e militare. In questa inter - facebook.com facebook

Il grassatore dei Caraibi. Dopo il Venezuela, Trump ha minacciato anche Colombia, Cuba e Messico Dopo il blitz sudamericano, il presidente degli Stati Uniti si attende 30-50 milioni di barili di petrolio venezuelano x.com

