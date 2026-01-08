Donna uccisa a Minneapolis Trump difende agente Ice ma l' analisi dei video lo smentisce Proteste dopo il delitto | Chi era la vittima

Una donna è stata uccisa a Minneapolis, suscitando proteste e discussioni sulla vicenda. Mentre Trump difende l'agente coinvolto, l'analisi dei video sembra mettere in dubbio la versione ufficiale, mostrando che la donna non avrebbe intenzionalmente investire l'agente. La ricostruzione dei fatti continua a generare dibattito, anche sulla identità e il ruolo della vittima in questa tragica vicenda.

La donna parte sterzando a destra, non sembra voler investire l'agente. Una ricostruzione che contraddice quella ufficiale.

Agente dell'Ice uccide una donna a Minneapolis. Trump: "Ha sparato per autodifesa" - Un agente federale ha ucciso una cittadina americana di 37 anni, la moglie di un noto attivista locale, che si ... ansa.it

Renee Good è la donna uccisa a Minneapolis, Trump difende gli agenti Ice: "Si è comportata in modo orribile" - Montano le proteste negli Stati Uniti contro l'operato degli agenti federali dell'immigrazione, la Casa bianca traccia la linea difensiva ma i video online si moltiplicano ... today.it

Donna uccisa a Minneapolis, cos'è l'Ice. Un esercito di agenti brutali a caccia di migranti #ANSA - facebook.com facebook

Donna uccisa a Minneapolis, cos'è l'Ice. Un esercito di agenti brutali a caccia di migranti #ANSA x.com

